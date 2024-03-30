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Вересов Матвей Константинович

Место рождения

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.

Дата рождения

Около 10.11.1850

Дата смерти

01.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.11.1850

Отец: Вересов Константин Фёдорович

Мать: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
04.02.1879

Жена: Вересова Серафима Львовна

Рождение ребёнка
07.10.1880

Сын: Вересов Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Вересова Серафима Львовна

Рождение ребёнка
13.10.1882

Дочь: Лидия Матвеевна

Мать ребёнка: Вересова Серафима Львовна

Рождение ребёнка
30.10.1884

Дочь: Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Вересова Серафима Львовна

Смерть
01.10.1918
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