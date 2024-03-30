Вересов Матвей Константинович
Место рожденияд. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Дата рожденияОколо 10.11.1850
Дата смерти01.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.11.1850
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
04.02.1879
Рождение ребёнка
07.10.1880
Сын: Вересов Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Вересова Серафима Львовна
Рождение ребёнка
13.10.1882
Дочь: Лидия Матвеевна
Мать ребёнка: Вересова Серафима Львовна
Рождение ребёнка
30.10.1884
Дочь: Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Вересова Серафима Львовна
Смерть
01.10.1918