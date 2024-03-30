Вересова (Распопина) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Миропия Константиновна
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Сын: Вересов Фирс (Фёдор) Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Сын: Вересов Павел Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Сын: Вересов Иван Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Дочь: Попова Марья Константиновна
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Сын: Вересов Матвей Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Сын: Вересов Александр Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Сын: Вересов Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Дочь: Лаврова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Дочь: Павла Константиновна
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович
Сын: Вересов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович