Вересова (Распопина) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВересова (Распопина) Евдокия Иванова

Вересова (Распопина) Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Миропия Константиновна

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Вересов Фирс (Фёдор) Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
20.06.1844

Сын: Вересов Павел Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
19.04.1846

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 22.01.1848

Сын: Вересов Иван Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Попова Марья Константиновна

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 10.11.1850

Сын: Вересов Матвей Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 29.03.1853

Сын: Вересов Александр Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 15.08.1856

Сын: Вересов Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 07.10.1858

Дочь: Лаврова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
09.02.1859

Дочь: Павла Константиновна

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
02.07.1861

Сын: Вересов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Фёдорович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вересов Константин Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close