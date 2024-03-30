Вересова (Цветкова) Серафима Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1879
Рождение ребёнка
07.10.1880
Сын: Вересов Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Рождение ребёнка
13.10.1882
Дочь: Лидия Матвеевна
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Рождение ребёнка
30.10.1884
Дочь: Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Смерть
Неизвестно