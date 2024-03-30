Вересова (Цветкова) Серафима Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова (Цветкова) Серафима Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1879

Муж: Вересов Матвей Константинович

Рождение ребёнка
07.10.1880

Сын: Вересов Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Рождение ребёнка
13.10.1882

Дочь: Лидия Матвеевна

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Рождение ребёнка
30.10.1884

Дочь: Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Смерть
Неизвестно
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