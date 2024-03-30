Вересов Константин Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВересов Константин Фёдорович

Вересов Константин Фёдорович

Место рождения

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.

Дата рождения

28.07.1820

Дата смерти

27.02.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1820

Отец: Вереснягов Федор Николаевич

Мать: Вереснягова Прасковья Васильевна

ур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Образование
1840
Вологодская духовная семинария, Вологда
исключен из низшего отделения ВДС
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Миропия Константиновна

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Вересов Фирс (Фёдор) Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
20.06.1844

Сын: Вересов Павел Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
19.04.1846

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 22.01.1848

Сын: Вересов Иван Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Попова Марья Константиновна

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 10.11.1850

Сын: Вересов Матвей Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 29.03.1853

Сын: Вересов Александр Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 15.08.1856

Сын: Вересов Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 07.10.1858

Дочь: Лаврова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
09.02.1859

Дочь: Павла Константиновна

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
02.07.1861

Сын: Вересов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Посвящение в духовный сан
16.03.1868
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рукоположен в викарного диакона. Зачислен псаломщиком Побережской Николаевской церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вересова Евдокия Иванова

Смерть
27.02.1900
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close