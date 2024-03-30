Вересов Константин Фёдорович
Место рожденияур. Погост Покров, Кипеловское с/п, Вологодская обл.
Дата рождения28.07.1820
Дата смерти27.02.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Миропия Константиновна
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Сын: Вересов Фирс (Фёдор) Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Сын: Вересов Павел Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Сын: Вересов Иван Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Дочь: Попова Марья Константиновна
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Сын: Вересов Матвей Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Сын: Вересов Александр Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Сын: Вересов Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Дочь: Лаврова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Дочь: Павла Константиновна
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Сын: Вересов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Иванова
Жена: Вересова Евдокия Иванова