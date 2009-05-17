Габдрахманов Нафис Зиятдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманов Нафис Зиятдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

17.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович

Мать: Габдрахманова Майкамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амина

Рождение ребёнка
10.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амина

Рождение ребёнка
1971

Сын: Габдрахманов Ильянур Нафисович

Мать ребёнка: Амина

Рождение ребёнка
11.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амина

Смерть
17.05.2009

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