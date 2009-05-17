Габдрахманов Нафис Зиятдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти17.05.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амина
Рождение ребёнка
10.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амина
Рождение ребёнка
1971
Сын: Габдрахманов Ильянур Нафисович
Мать ребёнка: Амина
Рождение ребёнка
11.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амина
Смерть
17.05.2009