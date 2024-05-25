Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрахманов Нафис Зиятдинович

Рождение ребёнка
10.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдрахманов Нафис Зиятдинович

Рождение ребёнка
1971

Сын: Габдрахманов Ильянур Нафисович

Отец ребёнка: Габдрахманов Нафис Зиятдинович

Рождение ребёнка
11.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдрахманов Нафис Зиятдинович

Смерть
2020

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