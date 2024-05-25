Амина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдрахманов Нафис Зиятдинович
Рождение ребёнка
1971
Сын: Габдрахманов Ильянур Нафисович
Отец ребёнка: Габдрахманов Нафис Зиятдинович
Рождение ребёнка
11.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдрахманов Нафис Зиятдинович
Смерть
2020