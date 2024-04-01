Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович

Место рождения

Тырыш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1886

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Габдрахман

Мать: не указана

Тырыш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1919

Сын: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович

Мать ребёнка: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна

Ильбяково, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна

Тырыш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдрахманова Майкамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габдрахманова Майкамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Гарафетдин Зиятдинович

Мать ребёнка: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Ризатдин Зиятдинович

Мать ребёнка: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Атлас Зиятдинович

Мать ребёнка: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна

Место жительства
Неизвестно
Тырыш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1944
Тырыш, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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