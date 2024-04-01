Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Габдрахман
Рождение ребёнка
07.03.1919
Сын: Зиятдинов Кияметдин Зиятдинович
Мать ребёнка: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна
Ильбяково, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габдрахманова Майкамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габдрахманова Майкамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Гарафетдин Зиятдинович
Мать ребёнка: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Ризатдин Зиятдинович
Мать ребёнка: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Атлас Зиятдинович
Мать ребёнка: Габдрахманова Сохира Шайхрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1944