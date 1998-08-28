Габдрахманова Майкамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдрахманов Зиятдин Габдрахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Якты-Юл, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.08.1998