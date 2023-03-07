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Монахов Филипп Михайлович

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

23.06.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Монахов Михаил Николаевич

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.10.1874

Жена: Монахова Феодосия Рослова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Монахов Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Монахова Феодосия Рослова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Левинская Анна Монахова

Мать ребёнка: Монахова Феодосия Рослова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
23.06.1902
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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