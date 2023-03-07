Монахов Филипп Михайлович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти23.06.1902
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Монахов Михаил Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1874
Рождение ребёнка
1877
Сын: Монахов Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Монахова Феодосия Рослова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Левинская Анна Монахова
Мать ребёнка: Монахова Феодосия Рослова
Смерть
23.06.1902