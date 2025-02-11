Левинская Анна Филипповна Монахова
женский, родилась 1881, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецМонахов Филипп Михайлович1851 г.р.
Супруги
Левинский Николай Федорович01.12.1877 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Монахов Филипп Михайлович
Мать: не указана
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1900
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно