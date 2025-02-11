Левинская Анна Филипповна Монахова 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Левинская Анна Филипповна Монахова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1881, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Монахов Филипп Михайлович1851 г.р.
Супруги
Левинский Николай Федорович01.12.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Монахов Филипп Михайлович

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
10.11.1900

Муж: Левинский Николай Федорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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