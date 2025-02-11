Левинский Николай Федорович
мужской, родился 01.12.1877, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
МатьЛевинская Неонилла Ивановна1856 г.р.
ОтецЛевинский Федор СтепановичНеизвестно г.р.
Супруги
Левинская Анна Филипповна Монахова1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1877
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1900
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно