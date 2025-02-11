Левинский Николай Федорович 01.12.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Левинский Николай Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.12.1877, Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Мать
Левинская Неонилла Ивановна1856 г.р.
Отец
Левинский Федор СтепановичНеизвестно г.р.
Супруги
Левинская Анна Филипповна Монахова1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1877

Отец: Левинский Федор Степанович

Мать: Левинская Неонилла Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
10.11.1900

Жена: Левинская Анна Филипповна Монахова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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