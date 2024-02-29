Пономарева Афросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1821
Сын: Пономарев Егор Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820
Сын: Пономарев Полит Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1826
Сын: Пономарев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827
Сын: Пономарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831
Сын: Пономарев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Пономарев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837
Дочь: Попова Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Сын: Пономарев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно