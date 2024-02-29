Пономарева Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Афросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Между 1818 и 1821 г.р.
Между 1819 и 1820 г.р.
Между 1822 и 1823 г.р.
Между 1823 и 1826 г.р.
Между 1825 и 1827 г.р.
Между 1830 и 1831 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1818 и 1821

Сын: Пономарев Егор Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820

Сын: Пономарев Полит Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1826

Сын: Пономарев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827

Сын: Пономарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831

Сын: Пономарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Пономарев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Дочь: Попова Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Сын: Пономарев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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