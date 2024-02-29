Пономарев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1830 и 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831
Отец: Пономарев Василий Яковлевич
Мать: Пономарева Афросинья
Бракосочетание
23.01.1863
Рождение ребёнка
13.10.1868
Сын: Пономарев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Пономарева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Пономарева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
12.06.1882
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
07.01.1887
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Анна Артемьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно