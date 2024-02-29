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Пономарев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1830 и 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831

Отец: Пономарев Василий Яковлевич

Мать: Пономарева Афросинья

Бракосочетание
23.01.1863

Жена: Пономарева Анна Артемьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1868

Сын: Пономарев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Анна Артемьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Пономарев Петр Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Анна Артемьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Пономарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Анна Артемьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1882

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
07.01.1887

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Анна Артемьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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