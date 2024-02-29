Пономарев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1834
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834
Отец: Пономарев Василий Яковлевич
Мать: Пономарева Афросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1879
Мать ребёнка: Пономарева (Пономарева) Аграпена Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.11.1884
Сын: Пономарев Николай Павлович
Мать ребёнка: Пономарева (Пономарева) Аграпена Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.02.1888
Дочь: (Пономарева) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Пономарева (Пономарева) Аграпена Афанасьевна
Смерть
1902