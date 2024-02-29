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Пономарев Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1834

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834

Отец: Пономарев Василий Яковлевич

Мать: Пономарева Афросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева (Пономарева) Аграпена Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1879

Сын: Пономарев Иван Павлович

Мать ребёнка: Пономарева (Пономарева) Аграпена Афанасьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.11.1884

Сын: Пономарев Николай Павлович

Мать ребёнка: Пономарева (Пономарева) Аграпена Афанасьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1888

Дочь: (Пономарева) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Пономарева (Пономарева) Аграпена Афанасьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1902

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