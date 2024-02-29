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Пономарев Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1823 и 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1826

Отец: Пономарев Василий Яковлевич

Мать: Пономарева Афросинья

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855

Сын: Пономарев Платон Петрович

Мать ребёнка: (Пономарева) Надежда Платоновна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1855

Жена: (Пономарева) Надежда Платоновна

Бракосочетание
16.02.1869

Жена: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.02.1869

Жена: Пономарева (Толстухина) Евпраксия Григорьевна

Рождение ребёнка
25.12.1869

Сын: Пономарев Василий Петрович

Мать ребёнка: Пономарева (Толстухина) Евпраксия Григорьевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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