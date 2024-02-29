Пономарев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1823 и 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1826
Отец: Пономарев Василий Яковлевич
Мать: Пономарева Афросинья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855
Сын: Пономарев Платон Петрович
Мать ребёнка: (Пономарева) Надежда Платоновна
Бракосочетание
До 1855
Бракосочетание
16.02.1869
Жена: не указана
Бракосочетание
16.02.1869
Рождение ребёнка
25.12.1869
Сын: Пономарев Василий Петрович
Мать ребёнка: Пономарева (Толстухина) Евпраксия Григорьевна
Смерть
Неизвестно