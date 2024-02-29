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Пономарев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1825 и 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1827

Отец: Пономарев Василий Яковлевич

Мать: Пономарева Афросинья

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.11.1856

Жена: Пономарева (Жилина) Аграпена Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.03.1869

Сын: Пономарев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева (Жилина) Аграпена Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1880

Дочь: (Пономарева) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Пономарева (Жилина) Аграпена Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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