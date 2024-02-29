Пономарев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1825 и 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1827
Отец: Пономарев Василий Яковлевич
Мать: Пономарева Афросинья
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1856
Рождение ребёнка
23.03.1869
Сын: Пономарев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева (Жилина) Аграпена Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1880
Дочь: (Пономарева) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Пономарева (Жилина) Аграпена Ивановна
Смерть
Неизвестно