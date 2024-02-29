Пономарева (Жилина) Аграпена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1856
Рождение ребёнка
23.03.1869
Сын: Пономарев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Пономарев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1880
Дочь: (Пономарева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пономарев Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно