Пономарева (Жилина) Аграпена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Жилина) Аграпена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1825 и 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.11.1856

Муж: Пономарев Николай Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.03.1869

Сын: Пономарев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Пономарев Николай Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1880

Дочь: (Пономарева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пономарев Николай Васильевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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