Крючков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1919
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1919
Отец: Крючков Евтихий Алексеевич
Мать: Крючкова Матрёна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Крючков Юрий
Мать ребёнка: Крючкова Елизавета
Рождение ребёнка
11.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крючкова Елизавета
Рождение ребёнка
11.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крючкова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крючкова Елизавета
Смерть
1996