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Крючков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1919

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1919

Отец: Крючков Евтихий Алексеевич

Мать: Крючкова Матрёна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Крючков Юрий

Мать ребёнка: Крючкова Елизавета

Рождение ребёнка
11.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крючкова Елизавета

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крючкова Елизавета

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова Елизавета

Смерть
1996
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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