Крючков Евтихий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1919
Сын: Крючков Иван
Мать ребёнка: Крючкова Матрёна
Рождение ребёнка
10.05.1921
Сын: Крючков Яков
Мать ребёнка: Крючкова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богусевич Мария
Мать ребёнка: Крючкова Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крючкова Матрёна
Смерть
Неизвестно