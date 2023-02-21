Крючков Евтихий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючков Евтихий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1919

Сын: Крючков Иван

Мать ребёнка: Крючкова Матрёна

Рождение ребёнка
10.05.1921

Сын: Крючков Яков

Мать ребёнка: Крючкова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богусевич Мария

Мать ребёнка: Крючкова Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова Матрёна

Смерть
Неизвестно
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