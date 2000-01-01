Богусевич (Крючкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крючков Евтихий Алексеевич
Мать: Крючкова Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богусевич Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богусевич Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богусевич Владимир
Смерть
Неизвестно