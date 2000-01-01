Богусевич (Крючкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богусевич (Крючкова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крючков Евтихий Алексеевич

Мать: Крючкова Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богусевич Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богусевич Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богусевич Владимир

Смерть
Неизвестно
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