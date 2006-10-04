Крючкова (Городилова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Городилова) Елизавета

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Место рождения

Станогоская, Россия

Дата рождения

16.09.1919

Дата смерти

04.10.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Станогоская, Россия
Рождение ребёнка
1947

Сын: Крючков Юрий

Отец ребёнка: Крючков Иван

Рождение ребёнка
11.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков Иван

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков Иван

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Иван

Смерть
04.10.2006
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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