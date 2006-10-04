Крючкова (Городилова) Елизавета
Место рожденияСтаногоская, Россия
Дата рождения16.09.1919
Дата смерти04.10.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Станогоская, Россия
Рождение ребёнка
1947
Сын: Крючков Юрий
Отец ребёнка: Крючков Иван
Рождение ребёнка
11.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крючков Иван
Рождение ребёнка
11.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крючков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крючков Иван
Смерть
04.10.2006
Похороны
Неизвестно