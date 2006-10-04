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Крючков Юрий
Крючков Юрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Дата смерти
18.03.1947
Пол
Мужской
Отец
Крючков Иван
1919 г.р.
Мать
Крючкова (Городилова) Елизавета
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.03.1947
Рождение
1947
Отец:
Крючков Иван
Мать:
Крючкова Елизавета
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