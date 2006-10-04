Крючков Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючков Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

18.03.1947

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.03.1947
Рождение
1947

Отец: Крючков Иван

Мать: Крючкова Елизавета

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