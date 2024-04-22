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Соболев Дмитрий Иродионович

Место рождения

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

10.05.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1878 ст.

Отец: Соболев Иродион Ефремович

Мать: Соболева Екатерина Никитична

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
31.10.1904 ст.

Жена: Соболева Наталья Власовна

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1905 ст.

Сын: Соболев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Соболева Наталья Власовна

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1908 ст.

Сын: Соболев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Соболева Наталья Власовна

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.

Сын: Соболев Никанор Дмитриевич

Мать ребёнка: Соболева Наталья Власовна

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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