Соболев Дмитрий Иродионович
Место рождения
Дата рождения10.05.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1878 ст.
Бракосочетание
31.10.1904 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1905 ст.
Сын: Соболев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Соболева Наталья Власовна
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1908 ст.
Сын: Соболев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Соболева Наталья Власовна
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.
Сын: Соболев Никанор Дмитриевич
Мать ребёнка: Соболева Наталья Власовна
Смерть
Неизвестно