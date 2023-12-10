Соболев Иродион Ефремович
Место рожденияНаричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти22.08.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.05.1878 ст.
Сын: Соболев Дмитрий Иродионович
Мать ребёнка: Соболева Екатерина Никитична
Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Казакевич Мария Иродионовна
Мать ребёнка: Соболева Екатерина Никитична
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.
Мать ребёнка: Соболева Екатерина Никитична
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
22.08.1904 ст.
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд