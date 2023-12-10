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Соболев Иродион Ефремович

Место рождения

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

22.08.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Жена: Соболева Екатерина Никитична

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.05.1878 ст.

Сын: Соболев Дмитрий Иродионович

Мать ребёнка: Соболева Екатерина Никитична

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Казакевич Мария Иродионовна

Мать ребёнка: Соболева Екатерина Никитична

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.

Сын: Соболев Пётр Иродионович

Мать ребёнка: Соболева Екатерина Никитична

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
22.08.1904 ст.
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
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