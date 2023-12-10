Соболева Екатерина Никитична
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.05.1878 ст.
Сын: Соболев Дмитрий Иродионович
Отец ребёнка: Соболев Иродион Ефремович
Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Казакевич Мария Иродионовна
Отец ребёнка: Соболев Иродион Ефремович
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Соболев Иродион Ефремович
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно