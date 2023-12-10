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Соболева Екатерина Никитична

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Муж: Соболев Иродион Ефремович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.05.1878 ст.

Сын: Соболев Дмитрий Иродионович

Отец ребёнка: Соболев Иродион Ефремович

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Казакевич Мария Иродионовна

Отец ребёнка: Соболев Иродион Ефремович

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.

Сын: Соболев Пётр Иродионович

Отец ребёнка: Соболев Иродион Ефремович

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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