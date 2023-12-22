Казакевич (Соболева) Мария Иродионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакевич (Соболева) Мария Иродионовна

Казакевич (Соболева) Мария Иродионовна

Место рождения

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Соболев Иродион Ефремович

Мать: Соболева Екатерина Никитична

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.10.1901 ст.

Муж: Казакевич Матвей Никонович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1902 ст.

Сын: Казакевич Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Казакевич Матвей Никонович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close