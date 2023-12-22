Казакевич (Соболева) Мария Иродионовна
Место рожденияНаричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.10.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1902 ст.
Отец ребёнка: Казакевич Матвей Никонович
Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно