Соболева Наталья Власовна
Место рождения
Дата рождения15.08.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1883 ст.
Бракосочетание
31.10.1904 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1905 ст.
Сын: Соболев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Иродионович
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1908 ст.
Сын: Соболев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Иродионович
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.
Сын: Соболев Никанор Дмитриевич
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Иродионович
Смерть
Неизвестно