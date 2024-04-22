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Соболева Наталья Власовна

Место рождения

Васютино, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

15.08.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васютино, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
31.10.1904 ст.

Муж: Соболев Дмитрий Иродионович

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1905 ст.

Сын: Соболев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Иродионович

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1908 ст.

Сын: Соболев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Иродионович

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.

Сын: Соболев Никанор Дмитриевич

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Иродионович

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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