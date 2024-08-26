Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна
Место рожденияЭлектросталь, Московская область
Дата рождения10.08.1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1982
Отец: Трикин Евгений Владимирович
Мать: Трикина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Григорий Денисович
Отец ребёнка: Краснов Денис
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: МГГУ (бывш. МГОПУ) им. Шолохова \'04 | Специальность: Психология | Уровень образования: Специалист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Георгий Денисович
Отец ребёнка: Краснов Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Серафим Денисович
Отец ребёнка: Краснов Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Денис
Образование
1989
Образовательное учреждение: Школа 2
Образование
1999
Образовательное учреждение: Школа 2 | Уровень образования: ученица
Образование
2004
Образовательное учреждение: МГГУ (бывш. МГОПУ) им. М. А. Шолохова | Специальность: Психология | Уровень образования: Специалист | Заочное отделение