Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснова (Трикина) Наталья Евгеньевна

Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна

Место рождения

Электросталь, Московская область

Дата рождения

10.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1982

Отец: Трикин Евгений Владимирович

Мать: Трикина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Григорий Денисович

Отец ребёнка: Краснов Денис

Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: МГГУ (бывш. МГОПУ) им. Шолохова \'04 | Специальность: Психология | Уровень образования: Специалист
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Георгий Денисович

Отец ребёнка: Краснов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Серафим Денисович

Отец ребёнка: Краснов Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Денис

Образование
1989
Образовательное учреждение: Школа 2
Образование
1999
Образовательное учреждение: Школа 2 | Уровень образования: ученица
Образование
2004
Образовательное учреждение: МГГУ (бывш. МГОПУ) им. М. А. Шолохова | Специальность: Психология | Уровень образования: Специалист | Заочное отделение

Мы используем куки для улучшения работы сайта.