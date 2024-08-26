Трикина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Муж: Трикин Евгений Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трикин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
10.08.1982

Дочь: Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Трикин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
?.02.1988

Сын: Трикин Артём Евгеньевич

Отец ребёнка: Трикин Евгений Владимирович

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