Трикина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1982
Дочь: Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Трикин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
?.02.1988
Отец ребёнка: Трикин Евгений Владимирович