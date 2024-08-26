Краснов Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Серафим Денисович

Мать ребёнка: Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Григорий Денисович

Мать ребёнка: Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Георгий Денисович

Мать ребёнка: Краснова (Трикина) Наталья Евгеньевна

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