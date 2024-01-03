Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1853

Отец: Сергей Ионович

Мать: Матрона Евдокимовна

Бракосочетание
29.10.1872

Жена: (Ширшова) Александра Васильевна

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1878

Дочь: Баранова Екатерина

Мать ребёнка: (Ширшова) Александра Васильевна

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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