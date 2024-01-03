Степан Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1853
Отец: Сергей Ионович
Мать: Матрона Евдокимовна
Бракосочетание
29.10.1872
Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1878
Дочь: Баранова Екатерина
Мать ребёнка: (Ширшова) Александра Васильевна
Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно