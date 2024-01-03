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Баранова Екатерина

Место рождения

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.11.1878

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1878

Отец: Степан Сергеевич

Мать: (Ширшова) Александра Васильевна

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Иван

Отец ребёнка: Баранов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Тимофей

Отец ребёнка: Баранов Григорий

Бракосочетание
24.01.1897

Муж: Баранов Григорий

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1902

Сын: Баранов Сергей

Отец ребёнка: Баранов Григорий

Рождение ребёнка
1907

Сын: Баранов Анисим

Отец ребёнка: Баранов Григорий

Рождение ребёнка
1912

Сын: Баранов Семён

Отец ребёнка: Баранов Григорий

Рождение ребёнка
1919

Сын: Баранов Николай

Отец ребёнка: Баранов Григорий

Смерть
1931

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