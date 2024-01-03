Баранова Екатерина
Место рождения
Дата рождения13.11.1878
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1878
Отец: Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Иван
Отец ребёнка: Баранов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Тимофей
Отец ребёнка: Баранов Григорий
Бракосочетание
24.01.1897
Муж: Баранов Григорий
Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1902
Сын: Баранов Сергей
Отец ребёнка: Баранов Григорий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Баранов Анисим
Отец ребёнка: Баранов Григорий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Баранов Семён
Отец ребёнка: Баранов Григорий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Баранов Николай
Отец ребёнка: Баранов Григорий
Смерть
1931