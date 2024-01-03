(Ширшова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1853
Отец: Василий Иванович Ширшов
Мать: Параскева Адриановна
Бракосочетание
29.10.1872
Муж: Степан Сергеевич
Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1878
Дочь: Баранова Екатерина
Отец ребёнка: Степан Сергеевич
Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно