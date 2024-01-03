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(Ширшова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1853

Отец: Василий Иванович Ширшов

Мать: Параскева Адриановна

Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Степан Сергеевич

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1878

Дочь: Баранова Екатерина

Отец ребёнка: Степан Сергеевич

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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