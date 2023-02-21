Горбунова (Жильникова) Матрена Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Жильникова) Матрена Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Жильников Назар Савельев

Мать: Жильникова Анастасия

Бракосочетание
1822

Муж: Горбунов Петр Кузьмин

Рождение ребёнка
1823

Сын: Горбунов Кирилл Петров

Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Петрова

Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин

Рождение ребёнка
1831

Сын: Горбунов Кондратий Петров

Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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