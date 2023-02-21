Горбунова (Жильникова) Матрена Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Жильников Назар Савельев
Мать: Жильникова Анастасия
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Петрова
Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
1831
Сын: Горбунов Кондратий Петров
Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Горбунов Петр Кузьмин
Смерть
Неизвестно