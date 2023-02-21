Жильникова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Отец ребёнка: Жильников Назар Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Горбунова Матрена Назарова
Отец ребёнка: Жильников Назар Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Белякова Ирина Назарова
Отец ребёнка: Жильников Назар Савельев
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Жильников Назар Савельев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Жильников Афиноген Назаров
Отец ребёнка: Жильников Назар Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно