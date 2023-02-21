Жильников Назар Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1758
Дата смерти1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Мать ребёнка: Жильникова Анастасия
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Горбунова Матрена Назарова
Мать ребёнка: Жильникова Анастасия
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Белякова Ирина Назарова
Мать ребёнка: Жильникова Анастасия
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Жильникова Анастасия
Рождение ребёнка
1820
Сын: Жильников Афиноген Назаров
Мать ребёнка: Жильникова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жильникова Анастасия
Смерть
1822