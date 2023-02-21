Жильников Назар Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильников Назар Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1758

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Жильников Иван Назаров

Мать ребёнка: Жильникова Анастасия

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Горбунова Матрена Назарова

Мать ребёнка: Жильникова Анастасия

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Белякова Ирина Назарова

Мать ребёнка: Жильникова Анастасия

Рождение ребёнка
1818

Сын: Жильников Данила Назаров

Мать ребёнка: Жильникова Анастасия

Рождение ребёнка
1820

Сын: Жильников Афиноген Назаров

Мать ребёнка: Жильникова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жильникова Анастасия

Смерть
1822
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