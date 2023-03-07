Коршиловъ Матвей
Место рождения
Дата рождения1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Коршиловъ Иванъ
Мать: Коршилова Федора
Рождение ребёнка
10.07.1804
Сын: Коршиловъ Антонъ
Мать ребёнка: Коршилова Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
01.04.1807
Дочь: Сударчикова Марья
Мать ребёнка: Коршилова Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
19.06.1809
Сын: Коршиловъ Иванъ
Мать ребёнка: Коршилова Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кокушкина Катерина
Мать ребёнка: Коршилова Аксинья Петрова
Военная служба
1812
Военная служба
1812
Бракосочетание
Неизвестно