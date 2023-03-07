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Коршиловъ Матвей

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Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Коршиловъ Иванъ

Мать: Коршилова Федора

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.07.1804

Сын: Коршиловъ Антонъ

Мать ребёнка: Коршилова Аксинья Петрова

Рождение ребёнка
01.04.1807

Дочь: Сударчикова Марья

Мать ребёнка: Коршилова Аксинья Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1809

Сын: Коршиловъ Иванъ

Мать ребёнка: Коршилова Аксинья Петрова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кокушкина Катерина

Мать ребёнка: Коршилова Аксинья Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1812
Военная служба
1812
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршилова Аксинья Петрова

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