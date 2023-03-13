Коршиловъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршиловъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Коршиловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Коршилова Федора

Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Коршилова Федора

Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Плишкина Марфа

Мать ребёнка: Коршилова Федора

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Коршиловъ Матвей

Мать ребёнка: Коршилова Федора

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Коршиловъ Семенъ

Мать ребёнка: Коршилова Федора

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршилова Федора

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