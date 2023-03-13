Коршиловъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Коршиловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Коршилова Федора
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Коршилова Федора
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Плишкина Марфа
Мать ребёнка: Коршилова Федора
Рождение ребёнка
1778
Сын: Коршиловъ Матвей
Мать ребёнка: Коршилова Федора
Рождение ребёнка
1786
Сын: Коршиловъ Семенъ
Мать ребёнка: Коршилова Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коршилова Федора