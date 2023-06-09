Кокушкина (Коршилова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокушкина (Коршилова) Катерина

Кокушкина (Коршилова) Катерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

14.05.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Коршиловъ Матвей

Мать: Коршилова Аксинья Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1834

Сын: Кокушкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Александровка
Рождение ребёнка
08.10.1835

Дочь: Кокушкина Афонасия

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Александровка
Рождение ребёнка
07.08.1838

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Александровка
Рождение ребёнка
10.10.1840

Дочь: Любимова Ампилогова Прасковья

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Александровка
Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Кокушкинъ Филипъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Александровка
Рождение ребёнка
14.03.1846

Сын: Кокушкинъ Алексей

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Александровка
Рождение ребёнка
02.05.1848

Сын: Кокушкинъ Афонасий

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Александровка
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кокушкинъ Афиногенъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Александровка
Рождение ребёнка
01.10.1850

Дочь: Ленкова Устинія

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1854

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1855

Сын: Кокушкинъ Николай

Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкинъ Ерофей

Смерть
14.05.1884
Александровка