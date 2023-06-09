Кокушкина (Коршилова) Катерина
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти14.05.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Коршиловъ Матвей
Рождение ребёнка
01.01.1834
Сын: Кокушкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Александровка
Рождение ребёнка
08.10.1835
Дочь: Кокушкина Афонасия
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Александровка
Рождение ребёнка
07.08.1838
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Александровка
Рождение ребёнка
10.10.1840
Дочь: Любимова Ампилогова Прасковья
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Александровка
Рождение ребёнка
13.11.1843
Сын: Кокушкинъ Филипъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Александровка
Рождение ребёнка
14.03.1846
Сын: Кокушкинъ Алексей
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Александровка
Рождение ребёнка
02.05.1848
Сын: Кокушкинъ Афонасий
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Александровка
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кокушкинъ Афиногенъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Александровка
Рождение ребёнка
01.10.1850
Дочь: Ленкова Устинія
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1854
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1855
Сын: Кокушкинъ Николай
Отец ребёнка: Кокушкинъ Ерофей
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокушкинъ Ерофей
Смерть
14.05.1884
Александровка