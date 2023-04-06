Сударчикова (Коршилова) Марья
Место рождения
Дата рождения01.04.1807
Дата смерти24.01.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1807
Отец: Коршиловъ Матвей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сударчиковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ
Рождение ребёнка
20.01.1835
Сын: Сударчиковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сударчиковъ Павелъ
Смерть
24.01.1841