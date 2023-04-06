Сударчикова (Коршилова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Коршилова) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1807

Дата смерти

24.01.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1807

Отец: Коршиловъ Матвей

Мать: Коршилова Аксинья Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сударчиковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1835

Сын: Сударчиковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударчиковъ Павелъ

Смерть
24.01.1841
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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