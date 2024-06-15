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Кежватов Михаил Васильевич

Место рождения

Дракино, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кежватов Василий Акимович

Мать: Кежватова (--) Степанида Алексеевна

Дракино, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
в записи о браке село не написано
Бракосочетание
23.01.1906

Жена: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
03.07.1907

Дочь: Кежватова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кежватов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кижватова Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.12.1915

Сын: Кежватов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.12.1918

Дочь: Кежватова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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