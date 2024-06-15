Кежватов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
в записи о браке село не написано
Бракосочетание
23.01.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
03.07.1907
Дочь: Кежватова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кежватов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кижватова Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина
Рождение ребёнка
28.12.1915
Сын: Кежватов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина
Рождение ребёнка
06.12.1918
Дочь: Кежватова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кежватова (Куракина) Елена Козьмина
Смерть
Неизвестно