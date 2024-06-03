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Кежватов Василий Акимович

Место рождения

Салазгорь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Салазгорь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
в Кирзе с 1898г из Тамбовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кежватова (--) Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кежватов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна

Дракино, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
в записи о браке село не написано
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кимватов Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна

Салазгорь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кежватов Никанор Васильевич

Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кежватов Иван Васильеич

Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Кижватов Григорий Васильеич

Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
21.01.1906

Дочь: Кежватова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Смерть
Неизвестно

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