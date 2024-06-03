Кежватов Василий Акимович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
в Кирзе с 1898г из Тамбовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кежватов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна
Дракино, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
в записи о браке село не написано
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кимватов Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кежватов Никанор Васильевич
Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Кижватов Григорий Васильеич
Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
21.01.1906
Дочь: Кежватова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Кежватова (--) Степанида Алексеевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Смерть
Неизвестно