Кежватова (Куракина) Елена Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кежватова (Куракина) Елена Козьмина

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Куракин Кузьма Ильич

Мать: Куракина Мария

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
23.01.1906

Муж: Кежватов Михаил Васильевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кежватова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кежватов Михаил Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кежватов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кежватов Михаил Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кижватова Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Кежватов Михаил Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.12.1915

Сын: Кежватов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кежватов Михаил Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.12.1918

Дочь: Кежватова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кежватов Михаил Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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