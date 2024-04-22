Кежватова (Куракина) Елена Козьмина
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Куракин Кузьма Ильич
Мать: Куракина Мария
Бракосочетание
23.01.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кежватова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кежватов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кежватов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Кежватов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кижватова Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Кежватов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
28.12.1915
Сын: Кежватов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кежватов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1918
Дочь: Кежватова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кежватов Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно