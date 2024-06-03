Кежватова (--) Степанида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кежватов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович
Дракино, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
в записи о браке село не написано
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кимватов Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович
Салазгорь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кежватов Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Кижватов Григорий Васильеич
Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
21.01.1906
Дочь: Кежватова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Смерть
Неизвестно