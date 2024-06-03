Кежватова (--) Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кежватова (--) Степанида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кежватов Василий Акимович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кежватов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович

Дракино, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
в записи о браке село не написано
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кимватов Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович

Салазгорь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кежватов Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кежватов Иван Васильеич

Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Кижватов Григорий Васильеич

Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
21.01.1906

Дочь: Кежватова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Кежватов Василий Акимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Смерть
Неизвестно

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