Васнецов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.05.1848
Дата смерти23.07.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1848
Бракосочетание
1877
Супруг(-а): Александра Владимировна Васнецова (Рязанцева)
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Васнецов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Васнецов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Васнецов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
художник-живописец и архитектор
Смерть
23.07.1926