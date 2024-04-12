Васнецов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаснецов Виктор Михайлович

Васнецов Виктор Михайлович

avatar

Место рождения

Лопьял, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.05.1848

Дата смерти

23.07.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопьял, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1877

Жена: Васнецова Александра Владимировна

Супруг(-а): Александра Владимировна Васнецова (Рязанцева)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Васнецов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884

Сын: Васнецов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Васнецов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васнецова Александра Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
художник-живописец и архитектор
Смерть
23.07.1926
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close