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Васнецов Михаил Викторович
Васнецов Михаил Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1884
Дата смерти
1972
Пол
Мужской
Отец
Васнецов Виктор Михайлович
1848 г.р.
Мать
Васнецова (Рязанцева) Александра Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Васнецов Виктор Михайлович
Мать:
Васнецова Александра Владимировна
Смерть
1972
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