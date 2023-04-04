Васнецова (Рязанцева) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1877
Супруг(-а): Александра Владимировна Васнецова (Рязанцева)
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Васнецов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884
Сын: Васнецов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Васнецов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович