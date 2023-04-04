Васнецова (Рязанцева) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Рязанцева) Александра Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1877

Муж: Васнецов Виктор Михайлович

Супруг(-а): Александра Владимировна Васнецова (Рязанцева)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Васнецов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884

Сын: Васнецов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Васнецов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васнецов Виктор Михайлович

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