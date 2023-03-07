Макаров Иван (Елистратович)
Место рождения
Дата рождения08.09.1887
Дата смерти1946
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1887
Бракосочетание
10.10.1907
Жена: Макарова Ирина Данилина
Рождение ребёнка
04.11.1907
Мать ребёнка: Макарова Ирина Данилина
Рождение ребёнка
24.05.1909
Мать ребёнка: Макарова Ирина Данилина
Рождение ребёнка
12.06.1910
Сын: Макаров Вов Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Макарова Ирина Данилина
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Макарова Фекла (Федосья) Колшина
обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Ирина Данилина
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Фекла (Федосья) Колшина
обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
Рождение ребёнка
01.06.1914
Мать ребёнка: Макарова Ирина Данилина
Бракосочетание
04.02.1918
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Макарова Фекла (Федосья) Колшина
Рождение ребёнка
10.03.1926
Дочь: Мартемьянова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Фекла (Федосья) Колшина
Рождение ребёнка
27.09.1939
Дочь: Егорова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Фекла (Федосья) Колшина
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочий
Смерть
1946
обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка