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Макаров Иван (Елистратович)

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.09.1887

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1887

Отец: Макаров (лычков) Евтропий Степанович

Мать: Макарова Ирина Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.10.1907

Жена: Макарова Ирина Данилина

Рождение ребёнка
04.11.1907

Сын: Макаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Макарова Ирина Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Макаров Никита Иванович

Мать ребёнка: Макарова Ирина Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Макаров Вов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Макарова Ирина Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Макаров Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Макарова Фекла (Федосья) Колшина

обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Ирина Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Фекла (Федосья) Колшина

обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
Рождение ребёнка
01.06.1914

Сын: Макаров Петр Иванович

Мать ребёнка: Макарова Ирина Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.02.1918

Жена: Макарова Фекла (Федосья) Колшина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Макаров Петр Иванович

Мать ребёнка: Макарова Фекла (Федосья) Колшина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1926

Дочь: Мартемьянова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Фекла (Федосья) Колшина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1939

Дочь: Егорова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Фекла (Федосья) Колшина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочий
Смерть
1946
обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
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