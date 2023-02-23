Макарова Фекла (Федосья) Колшина
Место рожденияСело Балушевы Починки , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения05.12.1896
Дата смерти06.12.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Балушевы Починки , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Макаров Иван (Елистратович)
обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван (Елистратович)
обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
Бракосочетание
04.02.1918
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Макаров Иван (Елистратович)
Рождение ребёнка
10.03.1926
Дочь: Мартемьянова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван (Елистратович)
Рождение ребёнка
27.09.1939
Дочь: Егорова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван (Елистратович)
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая
Смерть
06.12.1968