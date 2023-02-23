Макарова Фекла (Федосья) Колшина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Фекла (Федосья) Колшина

Макарова Фекла (Федосья) Колшина

avatar

Место рождения

Село Балушевы Починки , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

05.12.1896

Дата смерти

06.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Балушевы Починки , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1912

Сын: Макаров Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван (Елистратович)

обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван (Елистратович)

обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
Бракосочетание
04.02.1918

Муж: Макаров Иван (Елистратович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Макаров Петр Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван (Елистратович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1926

Дочь: Мартемьянова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван (Елистратович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1939

Дочь: Егорова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван (Елистратович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая
Смерть
06.12.1968
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close