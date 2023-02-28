Егорова (Макарова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Макарова) Александра Ивановна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.09.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1939

Отец: Макаров Иван (Елистратович)

Мать: Макарова Фекла (Федосья) Колшина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Александр Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1965

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Александр Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
свинарка
Смерть
Неизвестно
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