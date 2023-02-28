Егорова (Макарова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1939
Рождение ребёнка
27.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Александр Федорович
Рождение ребёнка
18.06.1965
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
свинарка
Смерть
Неизвестно